Morten Andersen om Hall of Fame: Det er nok en aprilsnar

Af Jens Andersen og Frederik Palle

Det sker.

56-årigeMorten Andersen bliver i disse dag hædret for sin flotte karriere i NFL. Han er optaget i Hall of Fame, har fået den ikoniske guldjakke, der kun findes i 310 eksemplarer ,og natten til søndag skal han deltage i den store ceremoni i forbindelse med optagelsen i det fine selskab.

Den danske kicker, der stadig er den mest scorende spiller i NFL’s historie, har bare ikke helt fattet det endnu.

- Jeg sidder stadig og venter på, at der kommer en eller anden og prikker mig på skulderen og siger ’Ved du hvad? Vi har taget så grueligt fejl. Der er sket noget helt forkert og du er slet ikke i Hall of Fame. Det er bare aprilsnar, det her’. Men det er ikke sket endnu. Så jeg ruller videre, siger Morten Andersen, der indstillede karrieren som kicker i 2007.

Deler æren med Danmark

Den hårdt og præcist sparkende dansker scorede 2544 point i løbet af NFL-karrieren for klubberne New Orleans Saints, Atalanta Falcons, New York Giants, Kansas City Chiefs og Minnesota Vikings.

Den store mand fra det lille land fik dermed placeret Danmark på verdenskortet for amerikanerne, der har rejst Dannebrog ved Hall of Fame-museet, hvor nattens ceremoni foregår.

- Er det ikke fedt? Det får man gåsehud over. Det er en fantastisk gestus af Hall of Fame. Det er jo også en ære, jeg deler med Danmark og de danske NFL-fans, så det er kun passende med Dannebrog.