Netværksproblemer lagde Blast Pro Series ned i Royal Arena

Det var bare det, der ikke måtte ske.

Counter-strike turneringen Blast Pro Series skulle fredag aften være skudt i gang klokken 19 med to indledende runder, men hvad der fra starten lignede en kort udskydelse på grund af problemer med spillernes headsets, blev pludselig en anelse mere kompliceret.

Da problemerne med lyden var blevet fikset, meldte der sig et nyt, og en anelse mere kompliceret, problem på banen.

Serveren, hvor kampene skulle spilles, brød sammen. Da det samme skete for server nummer to en times tid senere, blev der i stedet bygget en hel ny server.

Den ville dog heller ikke lege med, og da klokken begyndte at nærme sig 23, blev der truffet en beslutning af arrangørerne af turneringen, RFRSH, og holdene. Fredag aftens kampe skulle spilles online eller flyttes til lørdag formiddag klokken 10.

Tenikken er testet

RFRSH Entertainment forsikrer dog de 12.000 tilskuere, der har købt billet til dagens event i Royal Arena, at teknikken er blevet grundigt testet hele natten.

- Det er selvfølgelig super irriterende, at vi havde de problemer i går. Det svarer jo til, at vi ikke kunne spille en fodboldkamp, fordi vi ikke var i stand til at pumpe luft i bolden. Vi fik fløjet et hold netværkseksperter fra Berlin ind i går aftes klokken 23, og de har knoklet løs til klokken 05 med at teste hele systemet, siger Jakob Lund Kristensen fra RFRSH Entertainment, der altså ikke forventer yderligere forsinkelser til dagens event.

- Vi har stresstestet hele systemet hele natten, og det er gået uden problemer. Nu er det jo teknik, så det er svært at love noget, men vi håber og tror på, at alt er klar til vi åbner dørene, lyder det fra Jakob Lund Kristensen fra RFRSH Entertainment.

Du kan følge Blast Pro Series live på DR3 fra klokken 13.45.