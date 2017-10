Nicki P. kan miste førligheden ved nyt styrt: Fortsætter alligevel karrieren

Fremtiden på speedwaybanerne har været usikker for den tidligere verdensmester Nicki Pedersen, siden han 24. maj kom slemt til skade under et ligaløb i Holsted.

Siden har han ikke deltaget i konkurrencer, og han har i samråd med læger og familie haft overvejelser om et karrierestop.

Overvejelser, der har gået på, hvorvidt han turde risikerer at miste førligheden, som der ifølge hans læger er risiko for, hvis han er uheldig ved et nyt styrt. Det fortalte han til Berlingske i juli.

Men nu har han altså valgt at leve med risikoen og sætter sig igen op på den tohjulede og fortsætte karrieren. Det siger han til Ritzau, efter han har indgået en aftale for næste sæson med den svenske klub Västervik Speedway.

Når du nu har skrevet kontrakt med en svensk klub, så er der vel ikke længere tvivl om, hvorvidt du kan fortsætte karrieren?

- Nej, det er der ikke. Efter den sidste skanning har jeg været ved godt mod. Det går rigtig godt, og jeg træner rigtig godt. Jeg tror aldrig, jeg har haft et kondital på 64 i oktober før i min karriere.

- Det er kun knoglerne, som mangler det sidste. Jeg kan mærke, at det går fremad, og det synes lægerne også nu, siger Nicki Pedersen.

Snart uddeles wildcards

Bruddet på nakken volder ham ikke længere store smerter, og den besked har han også givet videre til dem, som bestemmer, hvem der skal have wildcard til VM-serien i næste sæson.

- Jeg har været indkaldt til et møde mellem nogle af de større herrer, som har været interesserede i, hvordan jeg har haft det.

- Det har de været, fordi der snart skal uddeles nogle wildcards til grandprix-serien i næste sæson, og der har jeg fået en god indikation på, at jeg er blandt dem, som får et.

- Jeg regner med at få et, men jeg vil selvfølgelig se det sort på hvidt, før jeg fejrer noget, siger Nicki Pedersen.

Danskeren kørte også for Västervik fra 1999 og tre sæsoner frem.

Nicki Pedersen kørte senest i den svenske liga i 2016, da han repræsenterede Lejonen.

I næste uge skal han til Polen for også at sikre sig en kontrakt for 2018 i det speedwaygale land.

