Norges landstræner skal hjælpe dansk orienteringsløb til mere guld

På den korte sprintdistance er der ingen over danske Maja Alm, der med tre verdensmesterskaber i træk har banket sit navn fast i verdenseliten. Men nu vil Dansk Orienterings-Forbund bygge mere på det.

De har nemlig ansat Kenneth Buch som landstræner efter fire år som norsk landstræner i en periode, hvor der er blevet vundet 15 VM-medaljer.

Buch er blevet hentet ind på grund af sit speciale på de længere distancer og skal dermed styrke danskerne i de discipliner.

- Det er selvfølgelig et stort privilegie at få lov til at være dansk landstræner. Det er noget, jeg altid har tænkt på kunne være en mulighed, og nu dukkede den op. Så kan jeg endelig give noget tilbage til dansk orientering, hvor jeg har haft min opvækst, siger Kenneth Buch til DR Sporten.

- Jeg kommer ind som et tillæg og skal fokusere mere på skovdistancerne og bidrage med det, der sker i skoven. Danmark er en utrolig god sprintnation, men vi ønsker også med det her at få udøverne op på et lidt højere niveau på skovdistancerne, siger han.

Den nuværende landstræner Torbjørn Gasbjerg fortsætter i sin rolle, men der vil han så have mere fokus på sprintdistancerne.