Plan b sat i søen: Danske OL-medaljer kan blive stemt ud

Af Jens Andersen

Tre gange OL-guld, en OL-sølv og to OL-bronze fra 1996 og frem til dette års OL i Rio er en ganske imponerende høst for den danske letvægtsfirer, der er blevet en institution i dansk roning.

De fede tider kan dog være slut ved OL i Japan i 2020.

Der skal skæres en bådtyper fra og letvægtsfireren risikerer at få kniven.

- Vi har store traditioner i den klasse, så det ville være rigtig ærgerligt, hvis den ikke var på programmet, siger sportschef i Dansk Forening for Rosport, Lars Christensen til DR Sporten.

Læs også: VIDEO-OVERBLIK Danmark fik 15 medaljer til OL

- Der er blevet arbejdet rigtig meget i kulisserne, hvor vi har søgt opbakning fra andre nationer til, at vi kan bibeholde letvægtsfireren, siger Lars Christensen, der forklarer, at det er et større politisk spil, da det langt fra er alle ro-nationer, der er lige ihærdige efter at beholde netop den bådtype.

Tværtimod.

- I de lande, hvor man er stærke i de tungere bådtyper, der er man mere opsat på at skrotte letvægtsfirene, hvilket typisk er lande fra det den tidligere østblok. Der skal vi ikke søge opbakning der, men i stedet Asien, Sydamerika og blandt de afrikanske lande, siger sportschefen.

Plan B er sat i søen

Til februar er der kongres i det internationale roforbund, hvor der skal stemmes om, hvilken bådtype, der overfor IOC skal indstilles til at blive pillet ud af det olympiske program.

- Vi har formået sammen med Canada, Schweiz og Australien at få indhentet opbakning fra de asiatiske lande og lige nu arbejder vi på også af de sydamerikanske lande med. Vi skal have to tredjedele af stemmerne til den kongres, der bliver afholdt i februar, hvis vi skal undgå, at letvægtsfireren ryger ud, siger Lars Christensen.

Læs også: Dansk kvinde-power i Rio: Rekordantal kvindelige medaljetagere

Mens der arbejdes ihærdigt i kulisserne på at overbevise de øvrige ro-nationer om letvægtsfirerens herligheder, så knokles der også herhjemme på at være klar, hvis afstemningen i det internationale roforbund ikke falder ud til Danmarks fordel.

- Vi går lidt med livrem og seler i øjeblikket og satser stadig på letvægtsfireren, men har også sat et tungt herreprojekt op med henblik på at kunne lave en tung firer. Vi forsøger at skabe et fundament frem mod OL i Tokyo, så vi står stærkt uanset hvilken bådtyper, der er med og ikke med ved OL i Japan.