Ski' farligt: Verdensmester udsat for forhindringshop

Det handler om at holde tungen lige i munden og skiene lige i sporet, når du er udøver af den ædle disciplin skihop.

Det fik den tyske verdensmester i nordisk kombineret, Johannes Rydzek, at mærke, da han foretog et træningshop i finske Ruka.

Her kom en vildfaren ski pludselig i vejen for Rydzek, der med fuldt fart på var nødsaget til at gennemføre sit hop.

- Øjeblikket, hvor du pludselig har en ski foran dig i sporet. Heldigvis formåede jeg at gennmføre. Tak til min store skytsengel i dag, skriver tyskeren på sin Instagram-profil, hvor verdensmesteren har uploadet en video af det usædvanlige hop.

Et opslag delt af Johannes Rydzek (@rydzekjo) den 20. Nov 2017 kl. 8:28 PST

Johannes Rydzek forbereder sig i øjeblikket på World Cup-åbningen i Ruka, hvor der er kvalifikation torsdag og konkurrence hele weekenden.