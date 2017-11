Snu spaniere snyder Jena Mai Hansen i Volvo Ocean Race

Jena Mai Hansen og hendes hold Team Vestas kunne desværre ikke følge op på deres gode første etape, hvor de tog sejren. På den anden etape måtte det dansk-amerikanske hold se sig henvist til en tredjeplads, mens det spanske hold MAPFRE vandt.

Etapen var en af de længere, da den gik fra Lissabon i Portugal helt til Cape Town i Sydafrika, hvor de halvvejs endda tog et smut over forbi den brasilianske kyst for at få vinden og strømmen i ryggen.

Det var den første etape, som Jena Mai Hansen var med på, da hun i sidste øjeblik blev frasorteret fra den første etape på grund af sygdom til af de lægeligt kyndige på båden. Det er et krav, at man skal have to af dem med af gangen, og danskeren røg derfor ud for en, som kunne bestride de evner.

Med det resultat betyder det, at Team Vestas bliver skubbet ned på en samlet andenplads. MAPFRE er i spidsen et enkelt point for Jena Mai Hansen og co.

Der mangler dog stadig utrolig meget af Volvo Ocean Race. Der er 11 etaper i alt, hvor de sidste først starter den 21. juni næste år fra Gøteborg. Den etape slår faktisk et smut forbi Aarhus havn, inden det hele bliver afgjort i Haag i Holland.

Den næste etape går fra Cape Town til Melbourne, og den starter den 10. december.