SPORTSDAGEN Tyske topbrag i mere end en Bundesliga

Af Morten Top

Onsdagens sportsdag er med tysk fortegn på både halgulv og grønsvær, men der bliver også plads til en næsten umulig dansk opgave ved Middelhavets kyst.

AS Monaco – Bakken Bears (basketball)

TV 2 Sport, kl. 18.30

Det er 10. spillerunde i Champions League, og for det første danske hold i turneringen nogensinde, bliver det uden tvivl endnu en svær opgave. Bakken Bears skal nemlig på udebane op imod AC Monaco, der vandt eftertrykkeligt i det omvendte opgør i Aarhus.

En sejr på hele 94-57 kunne monegaskerne rejse hjem med dengang, og den gode form har de også vist i den franske basketliga, hvor de ligger nummer et og har vundet 11 ud af de sidste 13 kampe.

Bakken Bears ligger næstsidst i Champions League-gruppe A med 10 point, mens AS Monaco er på andenpladsen med 17. En sejr er det indtil videre blevet til for de danske bjørne, mens Monaco har vundet otte ud af ni.

Kiel – Rhein-Neckar Löwen (håndbold)

TV3 Sport 2, 18.30

Niklas Landin og Rene Toft Hansen på den ene side. Mads Mensah og træner Nikolaj Jacobsen på den anden side. Nummer to mod nummer tre. Der er i dén grad lagt i kakkelovnen til en hed håndboldaffære i den tyske Bundesliga.

Faktisk ligger de to hold på en delt førsteplads sammen med Flensburg-Handewitt. Alle tre hold har 15 sejre og 30 point, så det er disse indbyrdes rivalopgør, der virkelig kan gøre en forskel i tabellen. Og så får Nicolaj Jacobsen som kommende landstræner jo lige en mulighed for at se nogle af de danske profiler an på nærmeste hold.

Bayern München – RB Leipzig (fodbold)

Eurosport 2, 20.00

Vi slutter sportsdagen i den helt sjove ende af Bundesligaen. Fodboldgiganterne fra Bayern München ligger ikke overraskende i toppen af tabellen, men de færreste havde nok forventet, at RB Leipzigs oprykkere ville ligge á point med Bayern efter 15 spillerunder.

Det er ikke desto mindre tilfældet. Begge klubber har 36 point på dette tidspunkt i sæsonen, og i aften tørner de sammen i direkte duel på Allianz Arena i München.

Yussuf Poulsen (th) og Leipzig-drengene spiller for at holde jul på førstepladsen. (Foto: THOMAS KIENZLE © Scanpix)

Værd er det at holde øje med den danske landsholdsangriber Yussuf Poulsen, der spiller fast for Leipzig. Hvis østtyskerne skal score mod Bayern er det dog nok nærmere angriber Timo Werner, man skal sætte sin lid til. Han står noteret for ni mål, mens svenske Emil Forsberg har serviceret ham flot med otte assists.