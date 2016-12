SPORTSDAGEN Vild jul tackles i gang med rivaldrama

Af Frederik Palle

Torsdag byder på lidt af hvert, når du tænder dit TV, så det burde være muligt at finde noget interessant, da der er lidt til enhver smag.

New York Giants at Philadelphia Eagles (Amerikansk fodbold, NFL)

TV3plus, kl. 02.25 (fredag)

NFL-sæsonens grundspil står foran de altafgørende kampe. Hvem skal stadig have muligheden for at gå hele vejen til Super Bowl. Alle NFL-fans er meget klogere, når julen er ovre. Dagene er nemlig spækket med vigtige kampe, og det starter i nat.

Her møder formstærke New York Giants nemlig ærkerivalerne Philadelphia Eagles. Sidstnævnte, der også er hjemmeholdet, har ikke det store at spille for, men de vil elske at stikke en kæp i hjulet på Giants, der på det seneste har været båret af et skræmmende forsvar.

Holdet fra ”The Big Apple” ligger lunt i svinget til en playoff-plads, hvilket en sejr vil sikre dem. Endda lever drømmen lidt endnu om at overhale de andre rivaler Dallas Cowboys om at komme til playoff som førsteseedet fra NFC, hvilket vil sikre dem hjemmebane hele vejen til Super Bowl.

Hvis Odell Beckham Jr. og Eli Manning ikke er attraktivt nok til at holde dig vågen i de sene nattetimer, så kan du i stedet glæde dig til juleaften og 1. juledag, hvor programmet byder på flere store kampe.

Fiorentina – Napoli (fodbold, Serie A)

6’eren, kl. 20.30

Napoli er som sædvanlig med helt oppe i toppen af Serie A, men lige så sædvanligt er det, at Juventus stikker af, og det vil formentlig ske, hvis ikke det lykkes at hente en sejr i dagens kamp, da de forsvarende mestre er otte point for Napoli på tredjepladsen.

Det er dog langt fra en nem opgave for det syditalienske hold, da de skal til Firenze for at møde Fiorentina. De lilla-farvede trøjer har løbet ind i to nederlag i træk og ligger derfor helt nede på ligaens ottendeplads. En sejr er derfor mindst lige så vigtig for dem, hvis de skal have noget ud af denne sæson.

Fiorentina har stadig sæsonens første nederlag til gode på hjemmebane, men har samtidig kun formået at score skræmmende otte mål i otte kampe på den bane.

Topscorer Dries Mertens skal sikre Napoli en sejr mod Fiorentina. (Foto: CESARE ABBATE © Scanpix)

VM i dart

TV3Sport 1, kl 22.45

Der er ingen tvivl om, at dart er kommet for at blive i Danmark. Den vilde stemning, der er omkring de store mesterskaber, går hele vejen igennem TV-skærmen og holder fast i seerne. Lige for tiden er der godt gang i selveste VM.

Godt nok er de helt store stjerner ikke kommet i spil endnu, men feltet bliver tyndet ud, så der bliver fundet kandidater i de tidlige runder til, hvem der kan true verdens bedste dartspillere.