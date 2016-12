Stjerner boykotter Rusland: Vi vil ikke derover

Mistroen til russiske skiskytter breder sig ovenpå den seneste dopingrapport fra Det Internationale Antidopingagentur (Wada).

Den franske OL-guldvinder, Martin Fourcade, har for længst opfordret til masseboykot af næste års World Cup i russiske Tjumen.

Opfordringen bliver onsdag bakket op af det tjekkiske forbund.

- Jeg kan ikke forestille mig, at løbet bliver til noget af den simple grund, at ingen skiskytter vil rejse derover, siger forbundets chef, Jiri Hamza, til avisen Dnes.

- Der kommer ingen tjekker derover. Det er vi helt enige om, fastslår han.

31 russiske skiskytter mistænkes for at være indblandet i den store dopingskandale, der i 2015 og 2016 er blevet afsløret i russisk sport i to Wada-rapporter.

Chefen for det tjekkiske forbund mener, at World Cuppen til marts bør afholdes et andet sted end Rusland.

- Det er på tide, at nogen siger noget højt og tydeligt. Frem til nu er der kun blevet talt i krogene, siger Jiri Hamza.

/ritzau/AFP