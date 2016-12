Sverige holder vejret: Skidronnings tilstand værre end forventet

Af Frederik Palle

Det har været et år, som Sverige meget gerne hurtigt vil glemme inden for skisport. I mandags kom OL-bronzevinderen fra Sochi i 2014 Anna Holmlund ud for et meget alvorligt styrt, hvor hun slog hovedet kraftigt, hvilket forårsagede indre blødninger.

Skicross-stjernen blev hurtigt bragt til et hospital i Bolzano, hvor hun blev opereret og bragt i kunstigt koma.

Onsdag kommer meldingen så fra den svenske landsholdslæge, at situationen er værre end først antaget.

Hun er blevet undersøgt af en kirurg og øjenlæge for sine skader på kraniet.

- Gennem dagen har vi gjort en tredje røntgenundersøgelse, og resultatet er desværre nedslående. Skader, som man ikke har set før, har man nu oversigt over, og de er desværre udbredt, siger landsholdslægen Jakob Swanberg ifølge Aftonbladet.

Andre uheld

Landsholdslægen siger ligeledes til Expressen, at tilstanden er uændret. Hendes familie og kæreste er ankommet til Italien for at være hos hende.

Anna Holmlund ligger pt nummer tre samlet i World Cuppen.

For at gøre ondt værre styrtede landskvinden Sandra Näslund på selvsamme løjpe i Italien onsdag og slog sig ligeledes. De første meldinger lyder dog, at hun skulle havde undgået alvorlige skrammer. Det holdt dog Näslund fra at deltage i onsdagens afgørende afdeling. Hun ligger nummer to samlet i årets World Cup.

Det er under et år siden, at Sverige blev ramt af en tragedie, da skiløberen Matilda Rapaport blev fanget ved en lavineulykke i Chile.