Trump beder NFL suspendere Oakland Raiders-stjerne

USA's præsident, Donald Trump, mener, at NFL bør suspendere Oakland Raiders' running back Marshawn Lynch, som nægter at stå op under den amerikanske nationalsang.

Lynch, som har fået tilnavnet "Beast Mode" for sit kraftfulde spil, har ikke stået op under nationalsangen, siden han gjorde comeback i amerikansk fodbold i denne sæson.

I søndagens kamp mellem Oakland Raiders og New England Patriots, som blev spillet i Mexico City, valgte han igen at sidde ned, mens den amerikanske nationalsang blev spillet.

Og Donald Trump blev ikke mere begejstret, da Marshawn Lynch rejste sig for at tage udstyr på under den mexicanske nationalsang, som fulgte efter.

Marshawn Lynch fra NFL-klubben Oakland Raiders rejser sig for den mexicanske nationalsang og sidder ned til buh-råb under vores nationalsang.

- Stor mangel på respekt! Næste gang burde NFL suspendere ham for resten af sæsonen. Tilskuer- og tv-tal kraftigt ned, skriver præsidenten på Twitter.

Trump afvist

Brian McCarthy, en talsmand fra NFL, har afvist, at ligaen vil suspendere Marshawn Lynch.

- Det er ikke noget, som er under overvejelse, skriver han i en e-mail til Reuters.

En række spillere i NFL har valgt at sidde ned under afspilningen af nationalsangen i protest mod racediskrimination og politivold i USA.

Det hele blev startet af San Francisco 49'ers-quarterbacken Colin Kaepernick, som begyndte at protestere allerede i sidste sæson.

Oakland Raiders tabte i øvrigt kampen mod New England Patriots med hele 8-33.

