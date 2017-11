USA: Olympiske gymnaster står frem med anklager om sexovergreb

Flere af USA's topgymnaster står i disse dage frem med anklager om, at de har været udsat for seksuelt misbrug.

Aly Raisman og Gabrielle Douglas, som var med på USA's guldvindende gymnastikhold ved OL i London i 2012 og Rio de Janeiro i 2016, er blandt de over 100 kvinder og piger, som siger, at de er blevet seksuelt misbrugt af lægen Larry Nassar.

Nassar, der har været tilknyttet Michigan State University og det amerikanske gymnastikforbund, USA Gymnastics, erkendte i går syv tilfælde af seksuelle overgreb mod mindreårige ved en domstol i USA.

Lægen Larry Nassar er nu dømt for både besiddelse af børneporno og syv tilfælde af seksuelt misbrug af mindreårige. (Foto: JEFF KOWALSKY © Scanpix)

En undersøgelse af avisen The Indianapolis Star afdækkede sidste år, at seksuelt misbrug af mindreårige er et meget udbredt problem i amerikansk gymnastik.

#MeToo Den amerikanske skuespiller Alyssa Milano opfordrede kvinder til under hashtagget MeToo (også mig) at fortælle, hvis de har været udsat for seksuelle overgreb. Det skete efter afsløringerne af Hollywood-producenten Harvey Weinstein, der beskyldes for at have begået en lang række overgreb mod kvinder. Siden er hashtagget blev brugt af millioner af kvinder over hele verden.

368 gymnaster har rettet anklager mod trænere og andre voksne, der har tilknytning til sporten, rapporterede avisen - men langt de fleste af gymnasterne forblev anonyme.

Siden har #MeToo-kampagnen dog skyllet ind over USA, og nu står kvinderne frem.

Frontkvinden

I front for indsatsen står den seksdobbelte OL-medaljevinder og holdkaptajn Aly Raisman, som tidligere på måneden anklagede lægen Larry Nassar for seksuelle overgreb i et stort interview med tv-stationen CBS.

Efterfølgende har Aly Raisman været meget aktiv på Twitter, hvor opbakningen strømmer ind - for eksempel fra Simone Biles, som var den helt store gymnastikstjerne ved OL i Rio.

Aly Raisman får en krammer af Simone Biles. (Foto: Mike Blake © Scanpix)

Undervejs blev en anden af Raismans holdkammerater - Gabrielle Douglas - inspireret til at afsløre, at hun også er blevet misbrugt af Larry Nassar.

En tredje olympisk gymnast - McKayla Maroney - brugte allerede i oktober MeToo hashtagget til at anklage Nassar for overgreb.

Fornyet pres

De mange anklager og kendte ansigter fornyer presset på de amerikanske gymnastikorganisationer, som i sommer lovede at beskytte børn bedre mod overgreb, efter en rapport afslørede store mangler.

Rachael Denhollander, som var den første gymnast, der offentligt anklagede Larry Nassar for overgreb, rettede i går en hudflettende kritik af de organisationer, som lægen arbejdede for.

Hun siger, at Michigan State University (MSU) og det amerikanske gymnastikforbund har kendt til anklagerne "i årtier".

- Hver eneste gang bragte MSU-ansatte ofrene til tavshed, siger Rachael Denhollander.