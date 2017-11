VIDEO Bliv klog på e-sport: Forstå CS:GO på 90 sekunder

I aften starter den stort anlagte CS:GO-turnering Blast Pro Series i Royal Arena. Er du ikke særligt velbevandret udi CS:GO, så har vi forsøgt at gøre det lidt mere overskueligt.

Formatet er simpelt.

To hold med fem spillere på hver - hhv. terrorister og counter-terrorister også kaldet CT.

Hver kamp foregår på den samme bane og består af op til 30 separate runder, der alle varer 1 minut og 55 sekunder. Der konkurreres på i alt syv forskellige baner i professionel CS: Cache, Mirage, Inferno, Train, Nuke og Cobblestone.

Det overordnede mål for terroristerne er at sprænge en bombe på et af de to bombsites. Bomben skal plantes inden for de 2 minutter og når den er plantet går der 40 sekunder inden den går af. Sprænger bomben vinder terroristerne

Omvendt er CT’s opgave, ja I gætter det aldrig, at sørge for at bomben ikke sprænger. Det betyder at hvis tiden går uden terroristerne får plantet bomben – så vinder CT. Men de kan også vinde ved at defuse bomben indenfor de 40 sekunder efter den er plantet.

Og nå ja, så vinder man selvfølgelig også hvis man dræber alle modstanderne (VIDEO: Spray kill)

For at begge hold skal have nogenlunde lige vilkår skifter man hold efter de første 15 runder. Når man har vundet 16 runder så har man vundet banen.

Du kan følge Blast Pro Series direkte på DR3 i aften fra kl. 18.45