VIDEO Forrygende ridt sikrer dansk world cup-sejr

Cathrine Dufour og hesten Atterupgaards Cassidy leverede en fornem indsats i Herning, da duoen vandt en world cup-sejr i grand prix-disciplinen.

I alt scorede Cathrine Dufour 79.840 point, og det var nok til at sikre sejren foran dressurdronningen over dem alle, tyskeren Isabell Werth. Hun har vundet adskillige OL-, EM- og world cup-medaljer igennem årene, og på verdensranglisten ligger hun nummer et, fire og seks med tre forskellige heste.

På samme liste er Cathrine Dufour og Atterupgaards Cassidy nummer syv.

Vinderscoren var samtidig højere end den, Cathrine Dufour præsterede tidligere på året, da hun var med til at sikre dansk EM-sølv i Göteborg.

Rent 10-tal

Undervejs blev det endda til et rent 10-tal fra en af dommerne i øvelsen to’er changement, hvilket er lidt af en sjældenhed.

Søndag er der finale i Herning, når rytterne skal ride grand prix freestyle, og der bliver den samlede vinder af world cup-afdelingen samtidig fundet.

I alt er der ni world cup-afdelinger i den vesteuropæiske liga, der er en af fire på verdensplan. I april næste år mødes de bedste fra de fire ligaer til et afsluttende world cup-stævne i Paris for at finde en samlet vinder.

I Herning blev næstbedste dansker Daniel Bachmann Andersen på Blue Hors Zack på femtepladsen, mens Agnete Kirk Thinggaard og JoJo AZ blev nummer syv.

Du kan se søndagens grand prix freestyle-finale på DR 2 fra klokken 14.25.