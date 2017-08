Torsdag var der fint besøg i Aarhus, da et ny sejlsportscenter blev fejret ved rejsegilde. Kronprins Frederik mødte op til markeringen, hvor også danske sejlere var til stede. Det nye center samler under et tag alle de faciliteter, sejlerne behøver for at få en optimal forberedelse.

- Det betyder, at jeg lige pludselig kan spare en masse tid, og får mig betyder dét sindssygt meget i og med, jeg har fuldtidsstudie ved siden af. Det kommer til at gøre en kæmpeforskel, siger sejleren Anne-Marie Rindom, der vandt bronze ved OL i Rio.

Sailing Aarhus, Dansk Sejlunion, Team Danmark og Idrætssamvirket Aarhus står bag det nye sejlsportscenter. Byggeriet forventes at være færdigt i foråret 2018. Danmark afholder VM i sejlsport i august samme år.