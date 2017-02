Af Lars Brøndum Nielsen

Speedskateren Elma de Vries fra Holland var fredag i bogstavelig forstand snublende tæt på at vinde det østrigske skøjteløb Alternative Eleven Cities Tour.

Men efter 200 kilometer på isen blev hun ramt – ikke af sort is – men sort uheld. Et hul i isen på banen kort før målstregen gjorde, at hun snublede og måtte se en ellers sikker sejr skøjte ud af hænderne.

- Jeg så målstregen og troede, jeg kunne glide over den, men der manglede ti meter og de andre overhalede mig. Der er ikke noget at gøre ved det, lød det nedtrykt fra Elma de Vries efter den uheldige episode.

I stedet for en førsteplads måtte Elma de Vries nøjes med en placering som nummer 4.

Du kan se episoden i videoen herover.