Borgerne i Innsbruck: Afhold OL et andet sted, tak

Den østrigske by Innsbruck har to gange været vært for vinter-OL, men intet tyder på, at kæmpebegivenheden kommer tilbage til byen lige foreløbig.

Ved en folkeafstemning i delstaten Tyrol sagde 53,35 procent af vælgerne nej til at gå videre med planerne om at indgive en ansøgning om at få vinter-OL i 2026.

Læs også: USA vil være vært for vinter-OL i 2030

I Innsbruck by var modstanden endnu større: Her vendte to tredjedele af de fremmødte tommelfingeren ned.

Det forventes nu, at Innsbruck skrinlægger OL-ambitionerne for denne gang. Afstemningen er ganske vist ikke juridisk bindende, men delstatsregeringen i Tyrol har erklæret, at den vil respektere afstemningsresultatet.

De gider ikke mere

Innsbruck var vært for vinter-OL i 1964 og 1976, men siden har borgerne ikke udvist den store lyst til at lægge gader og sportsanlæg til begivenheden.

Læs også: Anne-Marie Rindom har blikket rettet mod OL: Køber en båd i Tokyo

Både i 1993 og 1997 var der flertal imod OL-værtskab i lignende afstemninger.

Østrig havde senest en kandidatby i forbindelse med OL i 2014. Her røg Salzburg dog ud i første afstemningsrunde mod Pyeongchang og Sotji.

/ritzau/dpa