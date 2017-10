Danske atleter får milliontilskud til OL-forberedelser

Ti danske atleter kan se frem til lidt af en hjælpende hånd i bestræbelserne på at kvalificere sig til OL i Tokyo i 2020.

Den internationale olympiske komité (IOC) kører nemlig et program, der hedder Olympic Solidarity, som har til formål at støtte udvalgte atleter i deres kamp for at nå med til OL.

Og IOC har i dag godkendt Danmarks Idrætsforbunds (DIF) ansøgning om stipendier til 10 forskellige atleter, der alt i alt kan se frem til 146.000 kroner, såfremt atleterne udnytter stipendiets maksimale løbetid på 36 måneder.

Hjælp til de mest trængende

Da DIF, som er nationalolympisk komité i Danmark, sendte ansøgningen af sted, var de 10 atleter allerede udvalgt, og de 10 stipendier er altså godkendt på baggrund af atleternes profiler (se de 10 navne i faktaboksen).

Og grunden til at valgene er faldet på netop de 10 atleter er klar.

- Med få undtagelser, så lever rigtig mange danske eliteatleter på en sten med få økonomiske ressourcer. En check på samlet set omkring 146.000 kroner gør derfor en kæmpe forskel og vil være med til at optimere forberedelserne frem mod OL i Tokyo 2020 for alle 10 atleter, siger Morten Rodtwitt, der er chef de mission for det danske OL-hold i en pressemeddelelse.

- Vi har sammen med Team Danmark valgt ti atleter, som ikke blot har potentiale til at kvalificere sig til OL i Tokyo 2020, men som også har mulighed for at blande sig i den sjove ende af tabellen med optimale forberedelser. Vi har derfor tildelt de olympiske scholarships til nogle af de atleter, hvor pengene kommer til at gøre en forskel og i første omgang kan være forskellen på OL-kvalifikation vs. ’ikke-OL-kvalifikation’ og sidenhen forskellen på en midterplacering og en topplacering.

De 10 danske stipendium-modtagere • Anna Emilie Møller, løb

• Janick Klausen, højdespring

• Maja Buskbjerg Jager, bueskydning

• Amalie Dideriksen, cykling

• Stine Nielsen, skydning

• Cathrine Dufour, dressur

• Fie Udby, roning

• Lin Ea Cenholt Christensen, sejlsport

• Viktor Bromer, svømning

• Andreas Schilling Andersen, triatlon

Glæde hos Team Danmark

Morten Rodtwitt er ikke en om at glæde sig over den økonomiske håndsrækning.

Hos Team Danmark, der følger atleterne tæt, er man ovenud tilfreds med, at chancerne for at Danmark vil være stærkt repræsenteret i Tokyo er blevet noget bedre nu.

- Det er 10 atleter, som vi har et tæt samarbejde med, og som har store potentialer i de kommende år. Økonomiske ressourcer er et afgørende konkurrenceparameter i eliteidræt, og de ti atleter er fra idrætsgrene, hvor det kan være svært at få de økonomiske ender til at mødes.

- Derfor håber jeg, at de olympiske scholarships kan gøre en forskel for atleterne, så vi alle sammen kan juble med dem, når de leverer præstationer i verdensklasse, siger Lone Hansen, direktør i Team Danmark.

Hvis en atlet ikke kvalificerer sig til OL i Tokyo 2020 eller bliver skadet og ikke kan deltage ved OL, så bortfalder deres stipendium.