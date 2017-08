Masser af OL på DR i 2018 og 2020

Af Aleksandar Josevski

Der bliver masser af OL på DR i den nærmeste fremtid.

Det er en kendsgerning, efter at DR har sikret sig rettighederne til at sende fra vinter-OL i Sydkorea i 2018 samt sommer-OL i Tokyo i 2020. En aftale, der er kommet på plads efter forhandlinger med Discovery Networks, som har de europæiske rettigheder.

De endelige detaljer om fordelingen af sportsgrenene mellem Discovery og DR er endnu ikke helt på plads, men det står klart, at DR’s seere vil eksempelvis kunne se de danske håndboldlandskampe, atletik og badminton fra OL i Tokyo.

DR vil samtidig også sende alle åbnings- og afslutningsceremonier ved både vinter- og sommer-OL. De øvrige sportsgrene vil blive fordelt mellem Discovery og DR på et senere tidspunkt.

Fornuftig aftale

I forbindelse med aftalen lægger DR's mediedirektør, Henriette Marienlund, vægt på DR's forpligtelse som public service-medie og derfor har en målsætning om at favne bredden ved at formidle både store og små sportsbegivenheder.

- Vi har lavet en rigtig fornuftig aftale, hvor vi samarbejder med Discovery om at dække to af de absolut største globale sportsbegivenheder, siger Henriette Marienlund.

- Jeg er kisteglad for, at vi er kommet i mål med aftalen; i særdeleshed på seernes vegne, idet det nu bliver muligt for den brede danske befolkning at få OL direkte hjem i stuen, siger hun og tilføjer:

- Som public service-medie er det helt afgørende, at vi er i stand til at formidle både små og store sportsbegivenheder til danskerne. Det er således en målsætning i sig selv også at favne bredden og give opmærksomhed til de mange smalle idrætsgrene. Og det kan vi gøre med denne aftale, siger Henriette Marienlund.

Længe undervejs

Den nye aftale mellem de to parter har været længe undervejs. DR og TV2 havde i første omgang budt på rettighederne, men det blev Discovery Networks, der købte de europæiske rettigheder.

Forhandlinger efterfølgende mellem DR, TV2 og Discovery om fordelingen af de danske rettigheder, brød sammen, og det endte med, at aftalen blev indgået mellem DR og Discovery.

Vinter-OL afholdes 9.-25. februar, 2018, i Pyeongchang, Sydkorea, mens sommer-OL 2020 finder 24. juli-9. august i Tokyo, Japan.