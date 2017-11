Russiske OL-medaljevindere knaldet for doping

Det bliver mere og mere tydeligt, at Rusland holdt resten af verden for nar under vinter-OL i Sotji.

Den Internationale Olympiske Komité (IOC) har onsdag frataget yderligere to russere deres medaljer fra vinterlegene i 2014 på grund af dopingsnyd.

Det drejer sig om guldvinderen Aleksandr Tretyakov og bronzevinderen Jelena Nikitina. Begge konkurrerede i slædedisciplinen skeleton.

Både Tretyakov og Nikitina er udelukket fra fremtidige olympiske lege.

De to landsmænd Maria Orlova og Olga Potylitsina, der også kæmper i skeleton, har ligeledes forbrudt sig mod dopingreglerne og er udelukket i OL-sammenhæng.

IOC har den seneste tid knaldet ti russere for doping med tilbagevirkende kraft.

Det er sket, efter at IOC har genåbnet dopingprøver fra Sotji og testet dem med nutidens forbedrede metoder.

Ud over de fire skeleton-udøvere er seks langrendsløbere havnet i dopingfælden.

Foreløbig har dopingforseelserne i Sotji kostet Rusland seks medaljer. To af medaljerne har været af guld.

/ritzau/NTB