TV2 ærgrer sig over brud på OL-samarbejde med DR

Af Thomas Klose Jensen

Når vinter-OL i Sydkorea i 2018 samt sommer-OL i Tokyo i 2020 løber af stablen, bliver det ikke som normalt muligt at følge begivenhederne hos TV2.

Det står fast, efter DR og Discovery Networks er blevet enige om en aftale, der deler tv-rettighederne mellem de to. Og hos TV2 ærgrer sportschef Frederik Lauesen sig over ikke at kunne give TV2's seere OL.

FAKTA Discovery Networks Discovery Networks Danmark er en medievirksomhed, der råder over flere tv-kanaler. Det er kanalerne: Kanal 4, Kanal 5, 6'eren, ID - Investigation Discovery, Eurosport 1, Eurosport 2, Canal 9, Discovery Channel, TLC, Animal Planet, Discovery World, Discovery Science og Discovery HD Showcase. Dertil kommer streamingtjenesterne Dplay og Eurosport Player. Discovery Networks har allerede rettigheder til en del sport - blandt andet fodboldlandsholdets kampe, Superligaen og Premier League. Kilde: Discovery Networks

- Der er ingen tvivl om, at vores ønske er – sammen med DR – at vise disse to sportsbegivenheder, men vi kan nu konstatere, at DR har valgt en anden vej end vores ellers velfungerende samarbejde og den årelange tradition for, at de to public service-virksomheder i fællesskab løfter ansvaret for, at så mange danskere som muligt får adgang til de store nationale og internationale sportsbegivenheder, udtaler han i et skriftligt svar til DR Nyheder.

DR og TV2 havde ellers - vanen tro - budt på rettighederne sammen, men i stedet var det Discovery Networks, der løb med de europæiske rettigheder. Efterfølgende forsøgte alle tre tv-stationer at nå til enighed om en fordeling af rettighederne, men uden held. Efter forhandlingerne strandede, lykkedes det så for DR og Discovery at nå til enighed.

- Vi har ikke fået samme tilbud fra Discovery, som DR tilsyneladende har fået, hvilket jo kan undre, men vi vil stadig gerne dele rettigheder og regning med DR, siger Frederik Lauesen.

Discovery: TV2 har haft alle muligheder

Den udlægning er ifølge kommunikationschef i Discovery Networks Rasmus Breum Mariegaard ikke retvisende.

- Nej, det er ikke korrekt. Vi kan ikke kommentere den konkrete aftale, men TV2 har haft alle muligheder for indgå en aftale, som svarer til den, som vi har indgået med DR, udtaler han.

Han henviser til, at DR i en pressemeddelelse kalder aftalen for indholdsmæssigt og økonomisk fornuftig.

- Den opfattelse deler vi.

I DR pointerer mediedirektør Henriette Marienlund, at DR har et langvarigt og stærkt rodfæstet samarbejde med TV2, "som vi også håber kan fortsætte i fremtiden". Men:

- I den konkrete forhandling var det os og Discovery, som kunne blive enige, og så blev det sådan. Men det udelukker bestemt ikke, at vi kan lave aftaler med TV2 en anden gang.

- Derudover forsøger vi helt generelt at gøre en dyd ud af at kunne samarbejde og lave partnerskaber med mange forskellige aktører – også private medier, siger Henriette Marienlund.