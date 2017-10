VIDEO Anna og Arne er Danmarks nye dressurhåb

Kender du Arne? Det kommer du nok til, hvis du følger med i dressur. For bare seks måneder siden blev rytteren Anna Zibrandtsen og hesten med navnet Arlando et makkerpar, men det er gået direkte fremad for de to.

- Vores EM var vores femte stævne sammen, så det er gået rigtig, rigtig stærkt. At jeg så endte i en finale og som nummer seks, det er mere, end jeg havde kunnet håbe på, siger Zibrandtsen.

Arlando, der i daglig tale kaldes Arne, er dog en mere erfaren hest. Han har tidligere redet med andre ryttere, men nu er det Anna Zibrandtsen, der forløser talentet. I weekenden gælder det World Cup i Herning.

- Jeg regner stærkt med, at vi skal være med helt oppe i toppen, siger Zibrandtsen.

Efter World Cup i Herning gælder det nye mål, og her er de Olympiske Lege i sigtekornet.

-Vi skal helt klart derop, hvor vi tager nogle medaljer med hjem til Danmark.

I videoen øverst i artiklen kan du se et indslag med Anna Zibrandtsen og Arlando. World Cup-stævnet i Herning sendes i weekenden direkte på DR2.