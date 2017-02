SPORTSDAGEN Danske golfspillere og pirater sigter mod toppen

Af Malte Nørgaard

Fredagen byder på topsport både morgen og aften. Dagen starter med golf i verdensklasse, inden der er ishockey og fodbold om aftenen.

DR Sporten har her samlet overblikket over de tre bedste sportsbegivenheder på ugens sidste hverdag.

Dubai Dessert Classic, Viasat Golf klokken 8.30

Både Thorbjørn Olesen og Lasse Jensen gik første runde i Dubai i tre under par. Det placerer de to danskere på en delt 13. plads inden anden runde, der spilles i dag.

De to danskere har dog et stykke op til den førende spanier, Sergio Garcia, der spillede sig syv under par på førstedagen.

Sønderjyske Ishockey-Aalborg Pirates, TV 2 Sport klokken 19.30

Der er alt at spille for, når Sønderjyske tager imod førerholdet Aalborg Pirates.

Aalborg kæmper for at holde Odense bag sig i toppen af tabellen. Skal det lykkes, er kravet en sejr i aftenens hjemmekamp. Piraterne har nemlig tabt to af de seneste tre kampe.

Samtidig skal Sønderjyske forsøge at forblive blandt de fire øverste hold, hvis de vil have fordelen af flest hjemmekampe, når slutspillet starter.

Hamburger SV-Bayer Leverkusen, Eurosport 2 klokken 20.30

Hamburger SV slås for livet i den tyske Bundesliga, og nordtyskerne er i øjeblikket placeret under nedrykningsstregen.

Kun tre sejre er det blevet til i sæsonens første 18 kampe. I aften kan det måske blive til den fjerde, når Bayer Leverkusen kommer på besøg.

Leverkusen har nemlig været svingende i denne sæson, og de seneste fire kampe i Bundesligaen har kun budt på en enkelt sejr.