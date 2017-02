Endnu en hæder til Guld-Blume: Årets danske svømmer

Af Frederik Palle

Der er ingen tvivl om, at Pernille Blume leverede et af de største danske sportsresultater i 2016, og onsdag aften oplevede hun også en ventet ny hæder. Her blev hun nemlig kåret til årets danske kvindelige svømmer ved Dansk Svømmeunions awardshow.

- Det er dejligt at få lov til at blive ved med at blive fejret så mange måneder efter OL. Jeg synes, det har været en konstant olympisk rejse for mig siden OL. Det var rigtig hårdt ikke at få afsluttet OL helt, fordi det fortsatte. Nu er det et nyt år med nye udfordringer, som jeg ser frem til, siger Pernille Blume i sin takketale.

Der var også hæder til årets herresvømmer. Det blev Anton Ørskov Ipsen, der formåede at sætte personlig rekord i 400 meter fri ved OL i Rio i august. Han blev desuden nummer fire ved VM på kortbanen i Canada.

- Hvis nogen havde sagt til mig for bare to år siden, at jeg ville løbe med den ære at være den bedste danske mandlige herresvømmer, så ville jeg have sagt: Nej, det ville jeg da slet ikke være god nok til. Mange af de andre svømmere er meget bedre end mig. Her i aften skal vi også hædre både Anders og Viktor og deres præstationer til både OL og VM, sagde Anton Ørskov Ipsen til awardshowet.

Der er mulige for store danske resultater på hjemmebane i december, når der skal svømmes EM i Royal Arena i København.