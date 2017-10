VIDEO DIF tager kampen op: Trænerpres giver unge atleter spiseforstyrrelser

Søndag bragte DR Sporten et indslag om svømmeren, Julie Aglund Lauridsen, der har måtte indstille sin elitesportskarriere som følge af en spiseforstyrrelse. Især pres fra trænere spillede en hovedrolle i svømmerens udvikling af den psykiske lidelse.

- Da vi skulle have frokost, havde jeg taget en frokosttallerken og havde sat mig ned for at spise. Så kom min træner over og tog min tallerken og gav mig et glas vand: ’Det behøver du ikke, du har nok fedt at tage af,’ husker Julie Aglund Lauridsen.

Øget fokus hos DIF

Danmarks Idrætsforbund står med de overordnede ansvar for mange af elitetræneruddannelser, og hos DIF vil man nu gøre noget ved det urimelig pres, nogle atleter udsættes for.

- Selvfølgelig vil vi kigge på det her og sætte et øget fokus på det, siger DIF’s direktør, Morten Mølholm.

- Grunden til at vi selvfølgelig er en meget sårbar sektor på det her område er, at der er meget fokus på vægt, kost, præstationer i eliteidræt, siger han.

Problemet med spiseforstyrrelser er ganske omfangsrigt. En undersøgelse fra Københavns Universitet fra 2015 viser, at hver fjerde kvinde, der dyrker udholdenhedsidræt på landsholdsniveau – det kan være cykling, løb, svømning og andet – er ramt af en spiseforstyrrelse.

I videoen øverst i artiklen kan du set indslag om DIF og kampen mod spiseforstyrrelser. Du kan se Julie Aglund Lauridsen fortælle hele sin historie i Fodboldmagasinet her.