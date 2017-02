Det hele behøver ikke at være så kompliceret. Ikke hvis man spørger Danmarks nye svømmelandstræner i hvert fald. Han tror på små korte sætninger som ”Deal with it”, hvilket bliver bakket op af den danske svømmer Jeanette Ottesen.

- Det skal man jo i rigtig mange situationer. Der er ikke så meget andet at gøre. Det er, som det er, og du må bare ”deal with it”, hvis man kan sige det sådan. De får en til at grine, siger Jeanette Ottesen.

Læs også: Endnu en hæder til Guld-Blume: Årets danske svømmer

Dean Boles har været en del af trænerteamet de sidste to år, men nu er han landstræner, hvor hans store kompetence kan findes under at banke mental gejst ind i svømmerne.

Det kom specielt til syne for Jeanette Ottesen ved EM i Israel i 2015, hvor han var med til at hjælpe hende til succes trods sygdom.

Læs også: Jeanette Ottesen lufter muligheden for et karrierestop

- Han fik mig jo nærmest til at vinde tre medaljer. Han fik mig igennem, selvom jeg var syg og fik mig til at have det sjovt under omstændighederne, fortæller Jeanette Ottesen.

Du kan se Dean Boles uddybe sine filosofier i indslaget øverst i artiklen.