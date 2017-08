Amerikansk comebackkvinde venter Wozniacki i semifinalen

Af Malte Nørgaard

Verdensranglisten i tennis fortæller ikke altid den hele sandhed.

Caroline Wozniackis modstander i semifinalen ved Rogers Cup hedder Sloane Stevens, og selvom hendes placering på WTA-ranglisten i øjeblikket er nummer 934, så er hun en væsentlig bedre spiller, end den rangering afslører.

For en skade i den venstre fod har nemlig holdt den hårdtslående amerikaner ude af spillet i næsten et år.

Derfor kan det ende med at blive et tæt opgør, der venter Caroline Wozniacki i aften.

- Hun slår vanvittigt hårdt, men jeg synes også, at hun er meget endimensionel i sit spil. Hun har svært ved at lave temposkift i spillet, men når hun er i godt humør, så er hun farlig at spille imod. Så går hun efter at slå et vinderslag med det samme. Så derfor tror jeg heller ikke, at det bliver en kamp med mange lange dueller, lyder vurderingen fra tenniseksperten Michael Mortensen.

Først i starten af juli gjorde Sloane Stevens comeback efter den lange skadespause. Det skete ved Wimbledon.

Her blev endestationen dog verdensranglistens nummer to, Simona Halep, der slog Stevens med 2-0 i sæt i 1/16-finalerne ved turneringen.

Har imponeret stort i Toronto

Men Sloane Stevens ligner en kvinde på en mission.

Tidligere har hun været helt oppe som nummer 11 i verden. Og ved turneringen i Toronto har hun vist, at det ikke har været en tilfældighed.

Her har Stevens slået sig forbi to spillere, der aktuelt ligger blandt verdens 15 bedste, Petra Kvitova og Angelique Kerber.

I kvartfinalen blev den tidligere verdensfemmer Lucie Safarova sendt ud af Stevens.

Men selvom amerikaneren har vist storform i Toronto, så kan det meget vel ende med en dansk sejr, når de spillere skal duellere klokken 19.

Sloane Stevens er en modstander, som Caroline Wozniacki både kan og bør slå?

- Ja, det synes jeg. Det betyder også rigtig meget, at hun ikke har spillet så mange kampe efter skadespausen. Det er nogle hårde kampe, som Sloane Stevens har været gennem. Især den seneste mod Safarova trak tænder ud.

- Så det helt store spørgsmål i dagens kamp, bliver om hun kan følge med Caroline Wozniacki, der bevæger sig fremragende på hardcourt. Samtidig er Wozniacki god til at stå imod de tunge slag, der kommer til at blive slået, siger Michael Mortensen.

Du kan følge semifinalen i Rogers Cup direkte på TV2 Sport klokken 19.00.