Caroline Wozniacki: Håber på en vellykket sæsonafslutning

Af Aleksandar Josevski

Det er med et finalenederlag fra Båstad i ryggen, at Caroline Wozniacki tager hul på Rogers Cup i Toronto i morgen. Det var den femte finale, den danske tennisstjerne havde spillet sig i dette år, og den femte gang hun tabte.

Trods finalenederlagene har det været en god sæson, og de positive resultater gør, at Caroline Wozniacki tør at håbe på, at resten af 2017 bliver succesfuldt.

- Jeg har haft en god start på året, og der er stadig nogle turneringer tilbage. Jeg vil gøre det så godt, jeg kan her i slutningen af året og håbe på, at hele sæsonen er vellykket, siger hun ifølge TV2 til WTA’s hjemmeside.

En af årsagerne til den succesfulde sæson har været, at Wozniacki har holdt sig skadesfri.

- Jeg har været i stand til at holde mig skadesfri, hvilket har været altafgørende for mit spil, og hvis jeg kan fortsætte med det, kan jeg spille på et højt niveau, siger hun.

- Men det er aldrig nemt, når vi spiller på et så højt niveau og med en så høj intensitet, siger Wozniacki i interviewet på WTA’s hjemmeside.

Stor turnering

Det er sjette gang, hun deltager i Roger Cup, der er hendes opvarmningsturnering til US Open, som starter i slutningen af august.

Wozniacki møder natten til onsdag verdens nummer 88, Ekaterina Alexandrova fra Rusland i den stærkt besatte canadiske turnering.

- Det er helt sikkert en stor turnering. Alle i top-20 bortset fra Serena Williams spiller. Så det er en turnering, man gerne vil gøre det godt i, og en turnering, hvor man kan prøve at spille mod de bedste i verden, siger Caroline Wozniacki.

Udsigten til at møde en lavere rangerende spiller i sin første kamp, tager den danske tennissspiller dog ikke let på.

- Lige meget, hvem jeg møder, går jeg ud på banen for at gøre mit bedste og for at spille den tennis, jeg bedst kan spille. Jeg har trænet godt i hele sidste uge, så jeg ser frem til at spille, siger hun.