Danmarks bedste mandlige tennisspiller vil fortsætte som amatør

Selvom 2016 har stået på karrierens første Challenger-sejr og en singlefinale på collegeniveau i USA, så har Mikael Torpegaard valgt at udskyde jobbet som fuldstidsprofessionel minimum et halvt år endnu. Det selvom, at han med sin nuværende placering ville være være direkte kvalificeret til de fleste turneringer på Challenger Touren.

- Lige nu er det nogle meget fysiske og hårdtslående drenge, der dominerer touren. Fysisk har jeg noget, hvor jeg skal udvikle mig i endnu, og det gælder selvfølgelig også mentalt, siger Mikael Torpegaard.

Derfor fortsætter han på Ohio State University i et halvt år endnu, og skal derfor stadig primært spille i collegeturneringen. Han har dog fået lavet en plan med universitet, at han stadig kan få lov til at spille nogle andre turneringer.

Efterlod 8.500 $ ved turnering

Allerede i år har Mikael Torpegaard fået en forsmag på, hvordan livet som professionel tennisspiller udfolder sig. Og samtidig har han fået bekræftet, at han sagtens kan være med på det niveau. Ved sin første Challenger-turnering nogensinde lykkedes det nemlig danskeren at overraske alt og alle og stjæle sejren.

- Det føltes selvfølgelig super godt. Jeg føler, at jeg kan spille op med de top-100 spillere jeg har mødt og slået i den turnering.

Torpegaard var ikke engang kvalificeret til turneringen, men da det var Ohio State der arrangerede den, fik han et wildcard. I finalen slog han sensationelt tyskeren Benjamin Becker, som var rangeret i top 100.

Med sejren rykkede han hele 271 pladser frem på verdensranglisten, hvor han nu er placeret som nummer 338. Det gør ham til Danmarks bedst placerede mandlige tennisspiller.

- Det vigtigste jeg tog med derfra var et realitetstjek om, hvor jeg er niveaumæssigt i forhold til de professionelle spillere. Det var meget positivt at finde ud af, at jeg kunne være med det niveau.

Med sejren fulgte også en præmiecheck på hele 8.500 $, omkring 60.000 kr., men fordi han spiller i collegeregi må han ikke tage imod penge. Det er nemlig at krav, at man er amatør for at spille i collegeturneringen.

- Det er selvfølgelig ærgerligt. Som ung studerende har man jo aldrig lyst til at efterlade så mange penge på bordet. Men det er simpelthen bare reglen, og sætter man de 8.500 $ op i mod alt hvad Ohio State har gjort for mig, så er det ingen penge, siger danskeren.

Fantastisk setup i USA

Selvom pengepræmier og rejser til turneringer i hele verden lokker, så er det svært at slå det setup, som den unge dansker har fået i USA.

- Det er et setup, der tillader mig at træne så meget som muligt. Der er både trænere og fysioterapeuter, som hjælper og optimere træningen til os. Det er noget jeg slet ikke ville have været i nærheden af i Danmark.

- Jeg tror, at det havde været ekstremt svært, at sætte det er her op selv - også økonomisk. Jeg kunne slet ikke se mig selv uden det her setup, og alt det jeg har opnået det seneste års tid, er gjort muligt på grund af det.

Og selvom han måske skal sige nej til flere pengepræmier det næste halve år, så er det ikke noget, der holder ham oppe om natten.

- Sådan må det være, og det er jeg indstillet på. Sætter man det op mod det hele, så er det ikke særligt mange penge, jeg må lade ligge endnu. Lige nu er jeg overhovedet ikke ærgerlig over det på nogen måde.

Planen for nu, er at tage fremtiden et halvt år af gangen. Måske han skal være professionel til sommer - måske venter han lidt endnu, men en ting er helt sikkert, det bliver en realitet på et tidspunkt.

- Jeg føler ikke, at jeg skal skynde mig med at blive professionel. Gennemsnitsalderen i top 100 er 28 år, så på papiret er der tid nok. Men selvfølgelig man skal give det chancen, for man er jo kun ung en gang, siger Mikael Torpegaard.