Davis Cup er tilbage i Aarhus efter 24 år: Kenneth Carlsen håber på elektrisk stemning

Af Malte Nørgaard

For første gang siden 1993 server Danmark en Davis Cup-kamp op i Aarhus, når det går løs mod Marokko i Vejlby-Risskov hallen i weekenden.

I det første opgør fredag spiller Danmarks bedste, mandlige tennisspiller, Frederik Løchte-Nielsen, mod Amine Ahouda, mens Søren Hess-Olesen spiller fredagens anden kamp mod Reda El Amrani.

Og det aarhusianske hjemmepublikum kan måske hjælpe de to herresingler med at komme godt fra start i landskampen.

- Det betyder utroligt meget at have et godt hjemmepublikum. Det kan være dét, der gør, at kampen tipper over til vores fordel, så jeg synes, at folk skal komme ud at se os spille, lyder opfordringen fra Danmarks Davis Cup-kaptajn, Kenneth Carlsen.

Har selv gode minder

Kenneth Carlsen var selv med til at besejre Argentina i Aarhus i 1992, så Danmark dengang rykkede op i den øverste tennisdivision, World Group.

- Jeg har rigtig gode minder fra Aarhus, og jeg håber virkelig, at vi i weekenden kommer i nærheden af den samme stemning, som der var dengang, lyder det fra Carlsen.

- I Davis Cup må du gerne heppe rigtig meget, og du må gerne råbe, skrige og klappe mellem duellerne. Så vi drømmer om, at stemningen bliver en god blanding af en fodboldlandskamp og en håndboldlandskamp.

Danmarks første opgør starter klokken 15.00.

I videoen herunder kan du se højdepunkter fra Kenneth Carlsens Davis Cup-sejr over Gabriel Markus fra Argentina i 1992.