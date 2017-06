Favoritterne arbejder sig videre i French Open

Karen Khachanov havde leveret flere flotte præstationer ved grand slam-turneringen inden opgøret mod Andy Murray.

Men Murray var en klasse bedre, da den skotske verdensetter mandag vandt 6-3, 6-4, 6-4 over russeren.

Dermed er topseedede Murray videre til kvartfinalen for sjette gang i træk i tennisturneringen i Paris.

Her skal briten møde japanske Kei Nishikori, som også blev kvartfinaleklar mandag.

Nishikori, der er seedet som nummer otte, besejrede spanske Fernando Verdasco.

Efter en frygtelig indledning på kampen i første sæt, som blev tabt 0-6, kom japaneren tilbage og vandt tre sæt i træk med 6-4, 6-4, 6-0.

Dermed blev Nishikori klar til karrierens syvende kvartfinaleplads i en grand slam-turnering.

Useedede Khachanov havde slået både tjekken Tomas Berdych og amerikaneren John Isner ud inden kampen mod Murray.

Den rette taktik

Murray havde dog læst godt på lektien og fik konstant russeren ud at løbe med solide grundslag eller effektive stopbolde.

Det var en taktik, der var nøje planlagt af Murray, som ikke havde lyst til at give Khachanov tid eller plads til at slå sine hårde grundslag.

- Khachanov er en hardhitter, som er god, hvis boldene kommer lige til ham. Jeg forsøgte at ændre rytmen i spillet og gøre det svært for ham, siger Murray i et interview på banen.

Verdensetteren havde også overskud til at tænke på andet end tennis, da han satte ord på de seneste angreb i Manchester og London, der har kostet 29 mennesker livet.

- Det er klart, at det var en frygtelig tragedie i London og i Manchester, og Paris har også haft sine problemer de senere år.

- Jeg er sikker på, at alle sammen med mig vil dele vores tanker og bønner med alle, der er blevet ramt, sagde Murray.

Han mener, at tennissporten kan forene mennesker.

- Jeg mener, at tennissporten i særdeleshed bringer mennesker sammen fra mange forskellige steder (i verden, red.) på grund af sportens globale natur.

- Forhåbentlig kan vi finde en løsning (på angrebene, red.), for det har stået på længe. Der har været problemer alle steder, lød det fra Murray.

Det blev også til favoritsejre i resten af dagens opgør, da både Stan Wawrinka, Marin Cilic og de to stærke kvinder Simona Halep samt Elina Svitoliva formåede at spille sig videre i turneringen.

/ritzau/