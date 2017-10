Følelsesladet Wozniacki trækker sig i Hongkong

Tennisstjernen Caroline Wozniacki valgte tirsdag at trække sig fra WTA-turneringen i Hongkong med en albueskade.

Danskeren kom med meldingen forud for sin kamp i anden runde mod australske Lizette Cabrera.

- Jeg vil gerne undskylde til alle, der er kommet for at se kampen.

- Jeg har gjort alt, hvad jeg kunne for at blive klar, men jeg har skadet min albue. Jeg kan ikke levere mit bedste og må trække mig fra turneringen, siger Caroline Wozniacki.

- Det er meget skuffende for mig, at jeg må trække mig, men jeg håber, at I forstår, siger hun.

