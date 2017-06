Hjemmebanehåb sender forsvarende French Open-vinder ud

Den forsvarende French Open-mester Garbiñe Muguruza er allerede ude af årets anden grand slam-turnering.

Den spanske favorit tabte søndag i fjerde runde til det franske håb Kristina Mladenovic, der skabte vild jubel på Roland Garros-anlægget i Paris med en sejr på 6-1, 3-6 og 6-3.

Mladenovic, der hører til verdens bedste doublespillere, er i gang med karrierens bedste sæson.

Tidligere på året vandt hun sin første WTA-titel i St. Petersborg, og måske er der noget stort under opsejling i Paris.

Optakten til French Open har også været perfekt, da hun har nået finaler i Madrid og Stuttgart.

Kan møde Wozniacki i semifinale

Søndag lykkedes det at frustrere fjerdeseedede Muguruza, der dog blomstrede op i andet sæt for igen at komme i problemer.

I kvartfinalen skal den 24-årige franskmand, der er 13.-seedet i Paris, op mod schweizeren Timea Bacsinszky. Schweizeren slog overraskende Venus Williams med 5-7, 6-2 og 6-1.

Vinderen af opgøret mellem Mladenovic og Bacsinszky skal i semifinalen op mod vinderen af kampen mellem danske Caroline Wozniacki og Jelena Ostapenko.

Efter søndagens kampe står det samtidig, at vinderen i Paris bliver en spiller, der aldrig tidligere har vundet en af de fire grand slam-turneringer.

/ritzau/