Løchte før Davis Cup-dyst: Jeg ved at han er højrehåndet

Af Mathias Jacobsen

Når Aarhus over de næste tre dage lægger gulv til Davis Cup-opgøret mellem Danmark og Marokko, er det første gang siden 1993, at den jyske by er vært for arrangementet.

Frederik Løchte Nielsen får lov til at serve for, når han fredag eftermiddag åbner mod Amine Ahouda, der ligger nummer 861 på verdensranglisten. En modstander, den danske tennisspiller ikke kender meget til.

- Jeg har aldrig set ham spille, så jeg ved ikke, hvordan han spiller, andet end at han er højrehånden.

- Så det bliver en af de kampe, hvor jeg må føle mig an i løbet af kampen. Jeg går selvfølgelig ind med fuld respekt og regner med, at han er en god spiller. Ellers var han ikke blevet valgt til at repræsentere sit land, siger Frederik Løchte Nielsen til DR Sporten.

Forventer god indsats og attitude

Forventninger til en sejr holder tennisspilleren sig fra og sætter i stedet store forventninger til sig selv og sine holdkammerater.

- Forhåbentlig bliver det til en sejr, men det er jo svært at forvente noget. Det er derfor, vi spiller kampene. Fordi vi ikke ved, hvordan det kommer til at gå.

- Jeg forventer, at vi repræsenterer Danmark med en god indsats og en god attitude, siger Frederik Løchte Nielsen.

Slår Danmark Marokko går de videre til anden runde, mens et nederlag vil betyde, at der skal spille om nedrykning til Europe/Africa Zone Group II.