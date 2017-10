Nadal og Federer tørner sammen i finalebrag i Kina

Tennisstjernerne Rafael Nadal og Roger Federer er begge klar til finalen i Masters 1000-turneringen i Shanghai.

Nadal, verdensranglistens nummer et, var bedst i en jævnbyrdig semifinale mod kroaten Marin Cilic. Nadal vandt opgøret 7-5, 7-6 og er nu klar til sin tiende finale i år.

I finalen venter et stormøde med Roger Federer, der senere lørdag vandt sin semifinale mod Juan Martin del Potro.

Det bliver møde nummer 38 mellem de to stjerner.

Marin Cilic kunne først og fremmest takke sig selv for, at han ikke endte med at vinde første sæt mod Nadal.

De to spillere holdt serv på skift, men ved stillingen 5-4 til Cilic havde han tre gange muligheden for at bryde Nadal og dermed vinde første sæt.

Det mislykkedes for kroaten, som i stedet selv blev brudt i det efterfølgende parti.

Det gav Nadal muligheden for at serve sættet hjem, og den mulighed udnyttede verdens aktuelt bedste tennisspiller.

Cilic kæmpede sig tilbage

I andet sæt havde spillerne hurtigt fremtvunget et servegennembrud hver, og derfor lignede det kampens afgørelse, da Rafael Nadal brød til 5-4.

Sådan skulle det imidlertid ikke forholde sig. Spanieren missede en matchbold, og i stedet forlængede Cilic kampen, da han med en fremragende returnering brød tilbage.

Siden spillede de sig frem til en tiebreak, og her var Nadal stærkest.

Senere lørdag skulle Roger Federer bruge tre sæt på at besejre Juan Martin del Potro.

Federer startede svagt og tabte første sæt med 3-6, men derefter fik den schweiziske veteran kontrol over spillet. Med 6-3 og 6-3 i de to næste sæt sikrede Federer sig adgang til slutkampen.

Shanghai Masters er blandt de turneringer, der på ATP-touren rangerer lige under de fire grand slam-turneringer.

