Roger Federer vinder stor finale over rivalen Nadal

Roger Federer trak sig søndag sejrrigt ud af det ikoniske møde med hans mangeårige rival Rafael Nadal.

På hardcourtunderlaget i Shanghai Masters vandt schweizeren finalen med 6-4, 6-3.

Federer har efterhånden fået et godt tag på Nadal, og det var således fjerde gang i år og femte gang i træk, at Federer fik has på spanieren.

Det hele begyndte også godt for Federer, som brød Nadal i første forsøg. Siden holdt de to spillere serv resten af sættet, som altså faldt ud til Federers fordel.

I andet sæt blev Nadal brudt til 2-3, og Federer brød igen og vandt kampen 6-3, da han udnyttede sin anden matchbold.

31-årige Rafael Nadal er stadigvæk foran i indbyrdes opgør mod sin fem år ældre konkurrent. Nadal har således vundet 23 indbyrdes opgør, mens Federer nu er oppe på 15 sejre.

Når verdensranglisten opdateres, vil Nadal fortsat være nummer et foran Roger Federer.

Shanghai Masters er blandt de turneringer, der på ATP-touren rangerer lige under de fire grand slam-turneringer.

/ritzau/