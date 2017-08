Sikker sejr sender Wozniacki i Rogers Cup-finale

Caroline Wozniacki er for anden gang i karrieren klar til finalen i den store canadiske tennisturnering Rogers Cup, der i år spilles i Toronto.

Lørdag vandt hun sin semifinale over Sloane Stephens fra USA med de overbevisende cifre 6-2, 6-3.

Danskeren har vist god form fra første færd på den nordamerikanske hardcourt-sæson og kan vinde Rogers Cup, som det også skete i 2010, da turneringen blev spillet i Montreal.

Wozniacki fik en perfekt start på kampen. Efter at have holdt sin egen serv brød hun prompte, da hun på sin anden breakbold byggede pointet perfekt op og afsluttede med en følt flugtning til stillingen 2-0.

Amerikaneren, der på grund af et år spoleret af skader ligger helt nede som nummer 934 på verdensranglisten, servede sig på tavlen til 1-3, men med et overbevisende serveparti efterfulgt af et nyt brud kom danskeren på 5-1.

Danskeren missede sin første sætbold ved denne stilling og blev brudt, da hun første gang havde breakbold imod sig, men hun svarede tilbage ved at bryde for tredje gang til sætsejr 6-2 efter en halv time.

Skidt start op andet sæt

Til gengæld virkede Wozniacki ikke helt klar fra starten af andet sæt. Stephens brød således rent med en vinklet vinder til 1-0.

Amerikaneren havde dog kampen igennem store kvaler i egen serv, og hun blev brudt yderligere to gange i streg, så Wozniacki kom på 3-1.

Stephens kæmpede sig tilbage til 3-3, men blot for at blive brudt igen til 3-5.

Herefter blev kampen afbrudt i få minutter på grund af regn, men det rystede ikke Wozniacki.

Hun gik kort efter på banen og servede finalepladsen hjem med et servees. Det er hendes sjette WTA-finale i denne sæson, men hun har endnu den første triumf til gode.

I finalen søndag venter enten Elina Svitolina fra Ukraine eller rumæneren Simona Halep, som begge spillede deres kvartfinale tidligere lørdag aften. Senere på dagen skal de så mødes i den anden semifinale.

Svitolina slog den forsvarende Wimbledon-mester, spanske Garbiñe Muguruza, i tre sæt efter at have tabt første sæt fredag. Halep vandt mere sikkert i to sæt over franske Caroline Garcia.

