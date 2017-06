Tenniskommentator inden kvartfinale: Wozniacki har aldrig spillet bedre på grus

Af Malte Nørgaard

Caroline Wozniacki har gode muligheder for at spille sig videre til semifinalen ved French Open.

Sådan lyder konklusionen fra Anders Haahr Rasmussen, der skal kommentere eftermiddagens kamp mellem den danske verdensstjerne og den 19-årige Jelena Ostapenko fra Letland.

- Hun går videre i dag. Erfaringen kommer til at gøre forskellen, lyder begrundelsen fra Eurosports tenniskommentator.

I Caroline Wozniackis seneste kamp var de fleste ved at tabe underkæben, da de så, hvordan danskeren blæste verdens nummer fem, Svetlana Kuznetsova, af banen i første sæt med cifrene 6-1.

Og derfor mener Anders Haahr Rasmussen også, at formen er imponerende god for øjeblikket.

- Jeg er spændt på, om vi får mere af den slags tennis, som hun spillede i første sæt mod Kuznetsova. Det var nok det bedste sæt grustennis, hun nogensinde har spillet. Hun havde enorm kraft i sin forhånd, og det plejer vi kun at se på træningsbanen.

Modstanderen er en gave

På trods af det gode spil, så er det dog stadig et krav, at Caroline Wozniacki er fuldt fokuseret, hvis hun vil videre til de semifinalen i de åbne, franske mesterskaber.

For danskeren har nemlig tabt til Jelena Ostapenko tre gange i løbet af det seneste år.

Alligevel er Anders Haahr Rasmussen optimistisk omkring mulighederne inden dagens kvartfinale.

For Jelena Ostapenko har ikke meget erfaring fra de helt store turneringer. I sidste sæson blev hun slået ud i første runde i alle fire Grand Slams.

- Hun kan være en farlig modstander, men omvendt så er det virkelig en gave at møde hende, lyder vurderingen af den unge lette, der er nummer 47 på verdensranglisten.

- Ostapenko kommer til at løbe ind i en mur i dag, og der er ingen tvivl om, at hun vil løbe ind i en masse frustration, når Wozniacki bliver ved at slå boldene over nettet.

Dagens unge modstander fra Letland har heller aldrig stået i en kvartfinale ved en Grand Slam-turnering før. Til sammenligning har Caroline Wozniacki været i ni Grand Slam-kvartfinaler.

Og det kan ende med at blive den afgørende faktor for danskeren.

- Caroline Wozniacki er overhovedet ikke påvirket af begivenhedernes format. Så igen vil jeg sige, at vi kommer til at se, at erfaringen bliver afgørende, lyder vurderingen fra Anders Haahr Rasmussen.

Ingen af de otte tilbageværende spillere i French Open har tidligere vundet en Grand Slam-turnering.

Caroline Wozniacki spiller kvartfinale klokken 14. Kampen kan ses på Eurosport.