Tredobbelt French Open-vinder: Wozniacki skal slås to gange i hver duel

Caroline Wozniacki er som 11.-seedet den højest seedede spiller tilbage i sin lodtrækningshalvdel ved French Open i Paris.

Før tirsdagens kvartfinale mod letten Jelena Ostapenko ser to tidligere grand slam-vindere i damesingle gode muligheder for den danske tennisspiller i den franske grand slam-turnering på grus.

- Wozniacki spiller virkelig godt. Hun elsker ikke grus, men hun har en ret god lodtrækning nu, siger Lindsay Davenport til French Opens hjemmeside.

Den 40-årige amerikaner, der vandt tre grand slam-turneringer i damesingle fra 1998 til 2000, forudser dog, at det kan blive svært for Wozniacki at vinde turneringen.

I modsatte lodtrækningshalvdel er spillere som andenseedede Karolína Plísková fra Tjekkiet og tredjeseedede Simona Halep fra Rumænien fortsat med.

- Det bliver svært at vinde det hele mod en spiller som Halep.

- Men alle de her spillere siger: Hvorfor ikke? De har alle en chance her.

- Og med fraværet af Serena Williams og nogle af de andre etablerede navne går de alle efter at vinde deres første grand slam-titel, siger Lindsay Davenport.

Ingen Grand Slam-vindere

Ingen af de otte tilbageværende spillere i damesingle har prøvet at vinde en grand slam-turnering tidligere i karrieren.

Også den firedobbelte grand slam-vinder i damesingle Arantxa Sanchez Vicario er imponeret af Wozniackis spil i Paris.

Den 45-årige spanier, der vandt French Open tre gange, var for to år siden kortvarigt træner for Wozniacki i forbindelse med grussæsonen.

- For at tage et point fra hende skal man nærmest vinde duellen to gange.

- Hun har helt klart selvtillid nok, og der er intet pres på hende, for presset er på de andre spillere, siger Arantxa Sanchez Vicario.

Kampen mellem Caroline Wozniacki og Jelena Ostapenko begynder klokken 14.

Vinderen skal i semifinalen møde den sejrende spiller fra kampen mellem franske Kristina Mladenovic og Timea Bacsinszky fra Schweiz.

/ritzau/