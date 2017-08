Wozniacki efter sejr: En særlig begivenhed for mig

Af Aleksandar Josevski

Der var aldrig tvivl om sejren, da Caroline Wozniacki natten til onsdag overlegent vandt sin første kamp i Rogers Cup i Toronto med 6-3, 6-0 over russiske Ekaterina Alexandrova.

Men den danske tennisstjerne var nervøs både inden kampen mod russeren, der er nummer 88 i verden, og også under kampen. For Wozniacki har aldrig vundet i en kamp Toronto.

Det kan lyde mærkværdigt, da Wozniacki rent faktisk har vundet turneringen. Men Rogers Cup afholdes skiftevis i Toronto og Montreal og mens hun har haft stor succes i Montreal, hvor hun vandt turneringen i 2010, havde hun aldrig vundet en kamp de fem gange, hun har deltaget i Toronto.

- Tro det eller ej, men det er første gang, jeg vinder en kamp i Toronto, så dette er en særlig begivenhed for mig, sagde Caroline Wozniacki efter sejren over Alexandrova.

- Jeg har klaret mig godt i Montreal, jeg har vundet turneringen og været i semifinaler, men det var min første sejr her, så jeg blev lidt nervøs mod slutningen af kampen, sagde hun.

- Heldigvis førte jeg så meget, at jeg kunne tro på at jeg kunne vinde, sagde hun til stor morskab for det canadiske publikum, som hun takkede for at have hjulpet hende til sejren.

Radwanska venter

Da Caroline Wozniacki er seedet som nummer seks i turneringen, var kampen mod Ekaterina Alexandrova en anden runde-kamp. I tredje runde står Wozniacki til at møde Agnieszka Radwanska, der er seedet som nummer ti.

- Det er helt sikkert en stor turnering. Alle i top-20 bortset fra Serena Williams spiller. Så det er en turnering, man gerne vil gøre det godt i, og en turnering, hvor man kan prøve at spille mod de bedste i verden, sagde Wozniacki inden turneringsstarten, hvor hun også udtrykte håb om en god sæsonafslutning.

- Jeg har haft en god start på året, og der er stadig nogle turneringer tilbage. Jeg vil gøre det så godt, jeg kan her i slutningen af året og håbe på, at hele sæsonen er vellykket, sagde hun.