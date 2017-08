Wozniacki slår verdens bedste

Caroline Wozniacki er klar til semifinalen ved WTA-turneringen Rogers Cup i Toronto.

Efter en dramatisk og omskiftelig kamp, der i alt varede tre timer inklusive afbrydelser, vandt den sjetteseedede danske tennisspiller 7-5, 6-7, 6-4 i kvartfinalen over verdensetteren Karolina Pliskova.

Caroline Wozniacki fører nu 5-2 i indbyrdes opgør over Karolina Pliskova.

Tjekken havde dog sejret i to af tre møder i år før fredagens kamp, og begge sejre faldt endda i finaler i først Doha i Qatar og siden Eastbourne i England.

Kampen kom i gang knap to timer senere end planlagt på grund af regn, og første sæt blev en lang og i perioder frustrerende oplevelse for begge spillere.

Tennisbanen måtte tørres, da regnen drillede i Toronto. (Foto: Warren Toda © Scanpix)

Karolina Pliskova havde danskeren helt nede i sækken i et begivenhedsrigt første sæt, men Wozniacki var bedst til at håndtere tre regnvejrsafbrydelser i sættet og fik vendt stillingen 1-5 til sætsejr med seks partier på stribe.

Bagud 0-3 var det dog en tydeligt irriteret Caroline Wozniacki, der i klare vendinger fik truet med et muligt sagsanlæg mod dommeren og kvindernes tennisorganisation, WTA.

Danskeren var træt af, at dommeren bad hende spille i regnvejr med en mulig skade til følge.

Wozniacki fik påpeget, at det ville "blive dyrt", hvis hun blev skadet og blev nødt til at lægge sag an.

Wozniackis humør var på nulpunktet

Danskerens humør var på nulpunktet, da hun blev brudt rent til 1-5, men herefter overraskede hun positivt ved at bryde Karolina Pliskovas serv rent.

Nogle partier senere var det Karolina Pliskova, der frustreret kastede med sin ketsjer, da hun blev brudt til dansk 6-5-føring, og derefter servede Wozniacki sættet hjem med et rent serveparti.

Andet sæt forløb helt anderledes. Der var ingen regnvejrsafbrydelser, og begge spillere holdt serv, så sættes skulle afgøres i tiebreak.

Her var Karolina Pliskova bedst og sejrede 7-3.

Tjekken fik også overtaget i tredje sæt, da hun brød til 3-2, men Wozniacki brød rent tilbage til 4-4 og sikrede sejren med endnu et servegennembrud.

I semifinalen skal danskeren møde enten amerikaneren Sloane Stephens eller tjekken Lucie Safarova.

/ritzau/