USA vil være vært for vinter-OL i 2030

USA's Olympiske Komité (Usoc) arbejder for, at landet skal være vært for vinter-OL i enten 2026 eller i 2030. Umiddelbart virker legene i 2030 som det mest optimale.

Det siger formanden for komitéen, Larry Probst, på et pressemøde i Colorado Springs efter et af fire årlige møder i komitéen.

- Vi er interesserede i at afholde vinter-OL, og det vil vi yde en stor indsats for.

Læs også: Drømmen om Pyeongchang: Skøjteløberen Elena Rigas kan ikke træne i Danmark

- Ideelt set skal vi være vært for vinter-OL i 2030, så det ikke forstyrrer forberedelserne frem mod sommer-OL i 2028 i Los Angeles, siger Larry Probst ifølge nyhedsbureauet AFP.

Han håber, at man ligesom ved den seneste tildeling af værtskaberne for sommer-OL vil sætte navn på værtsbyerne for to OL på samme tid.

Det vil gøre USA til en stærkere kandidat og samtidig sikre, at man ikke skal bruge penge på også at indlevere et bud for et muligt værtskab for vinter-OL i 2026, siger Larry Probst.

USA var senest vært for vinter-OL i 2002, da det blev afholdt i Salt Lake City.

Tilbage til Salt Lake City?

Nyhedsbureauerne AFP og AP forventer, at Salt Lake City igen vil være et bud på den by, hvor et eventuelt vinter-OL skal afholdes. De bringer også Denver og Reno i spil som potentielle værtsbyer.

- Det skal være en by, som flugter med Den Internationale Olympiske Komités agenda for 2020, siger Larry Probst.

Læs også: Drømmen om Pyeongchang: Rasmus DJ med skiene på den anden side af jorden

Han henviser til, at IOC har lagt vægt på, at OL i fremtiden skal afholdes i byer, hvor der allerede er store anlæg inden for de sportsgrene, der er på programmet.

Derved undgår man mange store milliardbyggerier, som efter OL kun vil blive brugt i begrænset omfang.

Vinter-OL næste år afvikles i sydkoreanske Pyeongchang, mens vinter-OL i 2022 finder sted i Beijing.

/ritzau/