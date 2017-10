Hård vej til EM: Skrækmodstandere venter de danske volleyherrer

Selvom EM-slutrunden i 2019 er udvidet til 24 hold, er der ikke meget, der tyder på, at de danske volleyball-herrer kommer til at deltage.

Fru Fortuna tilgodeså nemlig overhovedet ikke de danske muligheder ved dagens lodtrækning i Luxembourg, hvor modstanderne i kvalifikationsturneringen blev fundet.

Danmark er havnet i gruppe med Finland og Rumænien, og ifølge landstræner Michael Trolle var det omtrent de værste modstandere, der kunne komme op af bowlen.

- Finland er det absolut stærkeste hold fra 1. seedningslag. Det er rigtig uheldigt, at vi samtidig får et af de stærkeste hold fra 3. seedningslag. Rumænien ligger kun i 3. seedningslag, fordi de ikke har deltaget i særlig mange pointgivende turneringer inden for de sidste to år, siger han i en pressemeddelelse.

Den danske lodtrækning til EM-kvalifikationen.

Finland er den eneste nation fra Europaranglistens top 10, der skal spille kvalifikation, da de otte bedst placerede samt de fire værtslande – Belgien, Frankrig, Holland og Slovenien - er sikre på at komme med.

Ærgerligt toer-regnskab

Det er de syv gruppevindere samt de fem bedste toere, der kommer med til EM-slutrunden. Og netop det, at der skal sorteres to lande fra i toer-regnskabet, er en ulempe for Danmark.

- Det er soleklart, at vi skal slå Rumænien ude og hjemme for at komme til EM. Gør vi det, bliver vi toer i gruppen. Men selvom vi slutter på 2.-pladsen, er Rumænien så stærke, at der er sandsynlighed for at vi smider et point i vores indbyrdes kampe med dem, hvilket stiller os dårligere i det samlede toer-regnskab, forudser landstræneren.

Også de danske volleyballkvinder har fået en svær lodtrækning til EM-slutrunden. Modstanderne bliver Frankrig, Portugal og Georgien, men selvom det bliver en stor mundfuld, er landstræner Svend-Erik Borch Lauridsen trods alt mere optimistisk end sin kollega hos herrerne.

- Det er tre gode hold, vi skal møde og en fed pulje at prøve kræfter med. Jeg ser meget frem til, at vi skal møde nogle nye hold for en gang skyld, efter vi har mødt de samme igen og igen i de seneste mange kvalifikationer, siger han.