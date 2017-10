Konflikten hvor ingen vinder og fodbolden tabte - dag for dag

19. oktober bekræfter Det Europæiske Fodboldforbund Uefa på sin hjemmeside, at VM-kvalifikationskampen mellem Sverige og Danmark er aflyst.



Samme dag oplyser kvindelandsholdets hovedsponsor Danske Spil, at man nu vil i dialog med DBU om deres sponsorat af holdet, siger de til DR.



Ligeledeste i et interview til DR siger næstformand i DBUs kvindekommission Lykke Friis, at man nu vil overveje om det overhovedet giver mening at fortsætte arbejdet. Kvindekommissionen er nedsat af DBU til at fremme kvindefodbold i Danmark.



Den danske topklub Fortuna Hjørring opfordrer landsholdsspillerne til at stille til kamp og forhandle videre bagefter.



Det danske medlem i Uefas disciplinærkommité, Jim Stjerne Hansen oplyser til DR, at man tidligst kan forvente en straf til landsholdet og DBU tirsdag d. 24. oktober på baggrund af den aflyste landskamp. Hvad straffen kan blive er endnu uvist.